I tifosi della Lazio tentano il boicottaggio totale: ma cosa accadrebbe se davvero tutti quanti smettessero?

I tifosi della Lazio hanno annunciato una protesta nei confronti di Lotito e citando Vasco chissà la faccia che farebbero se tutti quanti smettessimo

Niente abbonamenti, niente partite allo Stadio Olimpico, disdetta alle piattaforme che trasmettono le partite, boicottaggio alle attività che sostengono il Presidente Lotito: questi i punti cruciali del comunicato dei gruppi organizzati della tifoseria laziale.

L’intento è quello di mettere sotto scacco l’attuale gestione, creando danno economico e di visibilità, ma anche quello di far rendere conto all’Italia intera della situazione che si sta vivendo nella sponda biancoceleste di Roma.

“Nessuno è obbligato a seguire le nostre scelte, ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma invitiamo i tifosi della Lazio a seguire il proprio cuore…”, il messaggio è chiaro! Nessuno è obbligato, ma questo è il momento di seguire il cuore e farlo può portare a dei sacrifici.

E chissà se questa volta il popolo laziale sarà unito e compatto nella sua totalità per vedere cosa succederebbe “se davvero tutti quanti smettessimo” come canta Vasco Rossi nella sua “T’immagini”.

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