Tedesco ritorna sulla sfida contro i capitolini: «Con la Lazio e l’Atalanta meritavamo di più»

Tedesco analizza il pareggio col Sassuolo e ripensa alla sconfitta subita contro la Lazio: le considerazioni del tecnico del Bologna

Il Bologna evita la sconfitta contro il Sassuolo grazie alla rete di Dovbyk, che permette ai rossoblù di chiudere sul risultato di 2-2 la sfida disputata al Dall’Ara. Al termine della partita, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore Tedesco ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi anche sull’episodio che ha portato alla sua espulsione.

Nel corso dell’analisi post partita, Tedesco ha ripercorso anche il percorso del Bologna nelle prime giornate di campionato, ricordando le prestazioni contro Lazio e Atalanta. Secondo l’allenatore rossoblù, la squadra avrebbe raccolto meno di quanto meritato nelle precedenti sfide, mentre contro il Sassuolo il risultato rispecchia maggiormente l’andamento della gara.

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Tedesco torna sulla Lazio: le parole dell’allenatore rossoblù

«Se è un buon punto? Dobbiamo accettarlo perché con la Lazio e l’Atalanta meritavamo di più, oggi no. Abbiamo concesso troppi contropiedi al Sassuolo».

Il punto conquistato al Dall’Ara permette al Bologna di muovere la classifica e continuare il proprio percorso in campionato, seppur lasci l’amaro in bocca a causa delle partite precedentemente disputate come quella contro la squadra di Gennaro Gattuso.