Avversari
Tedesco ritorna sulla sfida contro i capitolini: «Con la Lazio e l’Atalanta meritavamo di più»
Tedesco analizza il pareggio col Sassuolo e ripensa alla sconfitta subita contro la Lazio: le considerazioni del tecnico del Bologna
Il Bologna evita la sconfitta contro il Sassuolo grazie alla rete di Dovbyk, che permette ai rossoblù di chiudere sul risultato di 2-2 la sfida disputata al Dall’Ara. Al termine della partita, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore Tedesco ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi anche sull’episodio che ha portato alla sua espulsione.
Nel corso dell’analisi post partita, Tedesco ha ripercorso anche il percorso del Bologna nelle prime giornate di campionato, ricordando le prestazioni contro Lazio e Atalanta. Secondo l’allenatore rossoblù, la squadra avrebbe raccolto meno di quanto meritato nelle precedenti sfide, mentre contro il Sassuolo il risultato rispecchia maggiormente l’andamento della gara.
Ultimissime Lazio LIVE: Diogo Leite in arrivo! Le novità in vista della sfida contro l’Udinese
Tedesco torna sulla Lazio: le parole dell’allenatore rossoblù
«Se è un buon punto? Dobbiamo accettarlo perché con la Lazio e l’Atalanta meritavamo di più, oggi no. Abbiamo concesso troppi contropiedi al Sassuolo».
Il punto conquistato al Dall’Ara permette al Bologna di muovere la classifica e continuare il proprio percorso in campionato, seppur lasci l’amaro in bocca a causa delle partite precedentemente disputate come quella contro la squadra di Gennaro Gattuso.
News
Risultati Serie A 2026/27, i risultati della giornata odierna
Risultati Serie A 2026/27, il programma completo della terza giornata di campionato. La partita della Lazio di Gennaro Gattuso e...
Classifica Serie A 2026/27: la situazione aggiornata
Classifica Serie A 2026/27: tutti gli aggiornamenti giornata dopo giornata sulla stagione della Lazio di mister Gennaro Gattuso La Serie...
Lazio Women, Monnecchi da applausi: il gol da centrocampo che ha fatto impazzire i tifosi
Lazio Women, Monnecchi segna una rete da favola contro l’Inter che purtroppo non è bastata a Grassadonia: che gol della...