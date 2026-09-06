Romagnoli riparte dall’Al Sadd e ritrova un volto conosciuto: le foto dell’ex difensore della Lazio con il mago Luis Alberto

È iniziata ufficialmente la nuova avventura di Alessio Romagnoli con la maglia dell’Al Sadd. Dopo mesi caratterizzati da attesa e trattative, l’ex difensore della Lazio ha lasciato il calcio italiano per trasferirsi in Qatar, iniziando una nuova fase della propria carriera.

L’arrivo nel nuovo club ha però già regalato un momento dal sapore biancoceleste. A pochi giorni dal suo approdo all’Al Sadd, Romagnoli ha infatti incontrato Luis Alberto, altro giocatore che ha lasciato un segno importante nella storia recente della Lazio e hanno scattato una foto insieme con due aquile in primo piano ad omaggiare il loro passato biancoceleste.

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Romagnoli e Luis Alberto: il legame con il passato biancoceleste

I due hanno rappresentato due punti di riferimento della squadra biancoceleste negli ultimi anni. Romagnoli è arrivato alla Lazio nell’estate del 2022, diventando rapidamente un leader della difesa e conquistando anche la fascia da capitano.

Romagnoli ritrova Luis Alberto in Qatar: la foto dell'incontro tra i due ex biancocelesti 23

Luis Alberto, invece, ha vissuto un percorso ancora più lungo nella Capitale, diventando uno dei protagonisti tecnici della squadra grazie alla sua qualità e alle sue giocate decisive che gli hanno garantito il soprannome “mago”.

E’ il momento di nuove sfide in Qatar

Ora entrambi hanno intrapreso una nuova fase della loro carriera lontano dall’Italia: il primo è chiamato a guidare la difesa dell’Al Sadd mettendo a disposizione esperienza e personalità, mentre Luis Alberto prosegue il proprio percorso con l’Al Wakrah.

Nonostante la distanza dalla Serie A, il legame con la Lazio resta forte per entrambi. L’incontro in Qatar rappresenta infatti un momento di condivisione tra due calciatori che hanno lasciato ricordi importanti nella storia recente del club biancoceleste.