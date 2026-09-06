Gila in dubbio per la Lazio! L’ex biancoceleste rischia di saltare il ritorno all’Olimpico

Gila a rischio ko in vista della partita contro la Lazio nel prossimo turno: le condizioni del difensore del Milan in vista del match all’Olimpico

Brutte notizie per il Milan in vista della sfida contro la Lazio. Mario Gila è infatti uscito dal campo nei minuti finali della partita contro la Juventus a causa di un problema al ginocchio sinistro, mettendo in dubbio la sua presenza nella gara dell’Olimpico contro la sua ex squadra.

Il difensore spagnolo ha provato a stringere i denti prima di chiedere il cambio, toccandosi la zona posteriore e sotto il ginocchio sinistro. Nelle prossime ore saranno fondamentali gli accertamenti dello staff medico rossonero per capire l’entità del problema e valutare i tempi di recupero.

Ultimissime Lazio LIVE: Diogo Leite in arrivo! Le novità in vista della sfida contro l’Udinese

Gila pronto al ritorno da ex: quattro stagioni importanti in biancoceleste

Una situazione da monitorare con attenzione, considerando che la sfida contro la Lazio è in programma il prossimo sabato 12 settembre alle ore 18:00 per quarta giornata di Serie A 2026/27.

Per Mario Gila quella contro la Lazio avrebbe dovuto essere una partita dal significato particolare. Il difensore classe 2000 ha infatti vissuto un lungo percorso nella Capitale, vestendo la maglia biancoceleste per quattro stagioni prima del trasferimento al Milan.

Il percorso dello spagnolo nella Capitale

Arrivato alla Lazio nell’estate 2022 dal Real Madrid Castilla, il centrale spagnolo ha inizialmente dovuto conquistarsi spazio alle spalle di giocatori più esperti, ma con il tempo è riuscito a diventare un elemento importante della retroguardia.

Nel corso della sua esperienza biancoceleste, Gila ha collezionato oltre cento presenze tra campionato e coppe, riuscendo a imporsi grazie alle sue qualità in marcatura, alla velocità negli interventi e alla capacità di impostare il gioco dalla difesa. Il Milan ora resta in attesa quindi aggiornamenti, mentre i tifosi capitolini sperano di ritrovare da avversario uno dei protagonisti della propria difesa delle ultime stagioni uscito dal campo con una smorfia al termine della sfida contro i bianconeri all’Allianz Stadium.