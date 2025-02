Tchaouna Lazio, da centravanti non funziona: è il peggiore in campo. Le pagelle dei quotidiani

Condividi via email

Tchaouna Lazio, l’esterno biancoceleste fa fatica contro la difesa dell’Inter e non si rende mai pericoloso. Le sue pagelle

Loum Tchaouna, schierato per la prima volta da centravanti, fa fatica contro questa Inter. Di seguito le pagelle dell’esterno della Lazio:

MESSAGGERO 4 – «Povero questo giocatore che non riesce a ritrovare se stesso e un filo logico alla sua stagione. Già in difficoltà nel suo ruolo prediletto, a destra, viene riproposto come centravanti e sparisce tra le gambe di De Vrij senza affrontare un solo duello».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Chissà mai perché là davanti, a volte più alto di Dia, estraneo dal ruolo e dal gioco».

GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «L’impegno non manca: sgomita, pressa, rincorre gli avversari. Al dunque, però, mostra tutti i limiti nell’interpretare di un ruolo che non è suo e priva la squadra del punto di riferimento in avanti».