Tchaouna nervoso in Twente Lazio, Baroni conferma: «Ha percepito degli ululati. Abbiamo cercato di tranquillizzarlo subito»

Tchaouna nervoso nel finale di Twente Lazio, Baroni spiega cosa è successo nel finale della partita di Europa League

Marco Baroni, nel corso dell’intervista a Sky Sport, ha parlato anche del nervosismo di Loum Tchaouna a fine partita. Di seguito le sue parole a riguardo di alcuni cori razzisti contro il calciatore della Lazio.

TCHAOUNA NERVOSO – «Siamo sempre un po’ lì. Credo abbia percepito degli ululati. E’ un tema che non mi piace ora esporre, non è il contesto giusto. Vi do la conferma di questo, abbiamo cercato di tranquillizzarlo. C’è stato un coinvolgimento dei nostri tifosi ieri. Si è mossa la società, il direttore e il presidente per sbloccare questa situazione spiacevole. La prestazione la regaliamo anche ai tifosi che hanno avuto questo disagio. Il quarto uomo comunque ha capito che stavo cambiando Pedro ma ho preferito togliere Tchaouna perchè non c’erano le condizioni mentali per stare in campo».

