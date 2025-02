Tchaouna Lazio, non solo il Bologna, interesse anche dall’Eredivisie: ore calde in uscita

Tchaouna Lazio, non c’è solo il Bologna sull’esterno biancoceleste: ci sarebbe anche l’interesse di un club di Eredivisie

Ore caldissime del calciomercato Lazio, che non solo sta cercando di rinforzare la rosa con un centrocampista, ma che deve anche valutare alcune cessioni ed una di queste è Tchaouna.

Come riportato da TMW l’esterno non è finito nel mirino solo del Bologna, come ammesso anche ieri da Di Vaio e Italiano, ma nelle ultime ore sarebbe arrivato anche l’interesse del PSV, capolista in Eredivisie e prossima avversaria della Juve nei playoff di Champions League.