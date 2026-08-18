Pinamonti Lazio, Aquilani conferma: «L’attaccante ha espresso la volontà di essere ceduto»

Pinamonti Lazio, il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha confermato la volontà dell’attaccante di voler essere ceduto

Calciomercato Lazio ultimissime: mancano ormai pochissimi giorni all’esordio stagionale in Serie A, previsto per il 24 agosto al Dall’Ara contro il Bologna, e la Lazio sta lavorando a ritmi serrati su un doppio binario d’attacco per regalare al tecnico Gennaro Gattuso il centravanti desiderato. Oltre al nome suggestivo di Mauro Icardi, le attenzioni del club biancoceleste si stanno concentrando con forza su Andrea Pinamonti. Un’operazione favorita dalle ultime novità arrivate direttamente dalla conferenza stampa del Sassuolo dopo la gara di Coppa Italia contro il Cesena. Il tecnico dei neroverdi Aquilani ha infatti dichiarato:

«Sarà fondamentale individuare dei sostituti all’altezza che si integrino rapidamente negli schemi, dal momento che i tempi sono ormai strettissimi vista l’imminenza del debutto in campionato. Sia Andrea Pinamonti sia Kristian Thorstvedt hanno infatti espresso la volontà di essere ceduti».

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La rottura con il Sassuolo e l’apertura per Pinamonti

Le parole di Aquilani, rilasciate a soli cinque giorni dal debutto in campionato contro l’Atalanta, hanno confermato la spaccatura interna. Il tecnico ha ammesso apertamente la volontà del centravanti di cambiare aria, spalancando di fatto le porte ad una partenza immediata. La dichiarazione rappresenta un assist perfetto per i biancocelesti, pronti ad approfittare della situazione per chiudere l’accordo in tempi brevi.

Il piano della Lazio per regalare Pinamonti a Gattuso

Per la formazione di Gattuso, l’innesto di Pinamonti garantirebbe peso offensivo, presenza in area e conoscenza del campionato italiano. Il profilo dell’attaccante classe ’99 si sposa alla perfezione con le richieste tattiche del mister, desideroso di contare su un punto di riferimento d’attacco capace sia di finalizzare sia di fare salire la squadra nei momenti di pressione.

I tempi stretti del mercato prima dell’esordio con Andrea Pinamonti

Con la prima di campionato contro il Bologna alle porte, la dirigenza capitolina intende accelerare i contatti con il Sassuolo per completare il trasferimento. L’obiettivo è consegnare la punta a Gattuso già per le ultime sedute di rifinitura prima della trasferta emiliana, completando così il reparto avanzato insieme alla suggestione Icardi.