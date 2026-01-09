Toth Lazio, sempre più vicino alla casacca dei capitolini, ma il club biancoceleste vuole ponderare le mosse: le ultime sulla trattativa

La Lazio mantiene vivi i contatti per Alex Toth, centrocampista del Ferencvaros classe 2005, confermando le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi. Come riportato in esclusiva, il club biancoceleste ha già avviato delle trattative, con un paio di call nelle ultime ore. La Lazio è ben informata sulle condizioni del calciatore e sulla richiesta del club ungherese, che ha fissato il prezzo a 15 milioni di euro più bonus.

Al momento, la Lazio sta proponendo una cifra inferiore, attorno ai 10 milioni più bonus, ma è pronta ad alzare l’offerta, consapevole di dover fare un rilancio per arrivare a un accordo. Nonostante ciò, il club biancoceleste sembra voler prendere tempo prima di procedere con il trasferimento, visto che i contatti per il difensore Jurrien Timber, in scadenza di contratto con il Feyenoord, sono ancora in corso. La concorrenza per Timber è forte, ma la Lazio sta monitorando la situazione.

Dalla lista dei possibili rinforzi non è escluso Fabbian, anche se non viene considerato una mezzala pura, ruolo per il quale il club sta cercando un profilo più adatto. La Lazio, dunque, è ancora in fase di valutazione, con diverse opzioni in ballo per rinforzare il centrocampo.

Toth Lazio, contatti vivi per il nuovo rinforzo: la trattativa prosegue, ma c'è un altro nome sul tavolo - FOTO 23

