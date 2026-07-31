Lazio Avellino cambia orario: test anticipato a Formello, Gattuso sfida Nesta

Lazio Avellino, è stato anticipato il fischio d’inizio della seconda amichevole del ritiro estivo dei biancocelesti allenati da mister Gennaro Gattuso

La Lazio tornerà in campo nella mattinata di domani per una nuova amichevole precampionato. Al centro sportivo di Formello, sul terreno di gioco dello stadio Fersini, la formazione biancoceleste affronterà l’Avellino guidato dall’ex difensore laziale Alessandro Nesta. Un appuntamento particolarmente significativo per Gennaro Gattuso, che avrà l’occasione di verificare i progressi compiuti dalla squadra dopo le ultime sedute di preparazione.

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La partita era stata inizialmente programmata per le ore 11:00, ma alcune esigenze di carattere logistico hanno portato gli organizzatori a modificare il programma. Il fischio d’inizio è stato quindi anticipato alle ore 9:30. Giocatori e staff dovranno adattarsi al nuovo orario per affrontare un test che potrà fornire indicazioni importanti in vista dei prossimi impegni.

Per la Lazio sarà un’altra tappa utile all’interno del percorso di avvicinamento alla nuova stagione. Lo staff tecnico potrà valutare la risposta atletica dei calciatori e distribuire il minutaggio tra gli elementi della rosa, tenendo conto anche delle condizioni individuali maturate durante il lavoro estivo.

Lazio Avellino, Gattuso verifica i nuovi principi tattici

L’amichevole rappresenterà soprattutto un banco di prova per Gennaro Gattuso. Il tecnico ha utilizzato gli ultimi allenamenti per insistere su movimenti, distanze tra i reparti e gestione delle diverse fasi di gioco. Contro l’Avellino sarà quindi possibile osservare il livello di assimilazione dei concetti richiesti dall’allenatore.

La priorità non sarà legata esclusivamente al risultato. In questa fase della preparazione conteranno soprattutto l’organizzazione collettiva, l’intensità e la capacità di mettere in pratica le indicazioni provate sul campo. Gattuso potrà inoltre sperimentare diverse soluzioni, sia dal punto di vista del sistema di gioco sia per quanto riguarda gli interpreti.

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Lazio Avellino, sfida speciale contro l’ex Nesta

Il confronto avrà un significato particolare anche per la presenza di Alessandro Nesta sulla panchina dell’Avellino. L’ex capitano biancoceleste tornerà a Formello da avversario, alla guida di una formazione pronta a mettere alla prova la squadra di Gattuso.

L’Avellino potrà offrire un’opposizione utile per misurare la condizione della Lazio, che cercherà continuità e risposte incoraggianti. La sfida delle 9:30 sarà quindi molto più di un semplice allenamento congiunto: per i biancocelesti rappresenterà un’occasione concreta per capire a che punto si trova il nuovo percorso tattico.