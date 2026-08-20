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Taylor e la concorrenza di Frattesi, riuscirà Gattuso a far convivere i due centrocampisti? Le novità
Il centrocampista ex Ajax può essere penalizzato dal nuovo assetto offensivo di Gattuso: Bologna diventa un primo banco di prova importante
Il nuovo corso della Lazio può cambiare rapidamente anche le gerarchie a centrocampo in quanto l’arrivo di Davide Frattesi, giocatore abituato ad attaccare l’area e a inserirsi con continuità, sembra sposarsi particolarmente bene con il calcio offensivo che Gennaro Gattuso vuole proporre. Una situazione che, inevitabilmente, aumenta la concorrenza per Kenneth Taylor.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dall’Olanda filtrerebbero inoltre segnali di un giocatore meno soddisfatto rispetto ai primi mesi trascorsi nella Capitale in quanto potrebbe perdere il suo ruolo centrale all’interno dell’organico capitolino.
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Frattesi può cambiare le gerarchie
L’inserimento dell’ex Inter rappresenta una nuova variabile nelle scelte di Gattuso in quanto Frattesi garantisce presenza negli ultimi metri, capacità di attaccare gli spazi e una naturale predisposizione alla ricerca del gol.
Caratteristiche che potrebbero permettergli di conquistare progressivamente maggiore spazio, costringendo Taylor a rispondere sul campo per difendere una posizione che nella passata stagione appariva più stabile.
Bologna può diventare un crocevia
La prossima sfida contro il Bologna assume quindi un significato particolare anche per Taylor che, dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia contro il Mantova, avrà bisogno di fornire una risposta convincente.
Può essere l’occasione per riprendersi una posizione centrale nel progetto oppure il primo segnale concreto di un cambio nelle gerarchie, con Frattesi pronto a ritagliarsi sempre più spazio nella Lazio di Gattuso.
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