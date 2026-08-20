Lazio in pressing per un attaccante: proposto anche Morata del Como

Sono giorni convulsi in casa Lazio, alla ricerca di un bomber fortemente richiesto da Gattuso. Proposto Morata del Como

Sono ore calde e decisamente frenetiche in casa biancoceleste per consegnare finalmente il rinforzo d’attacco preteso dall’allenatore Gennaro Gattuso. La dirigenza è al lavoro su più fronti per trovare un profilo affidabile da inserire al centro del reparto offensivo, ma diverse opzioni sono già sfumate prima ancora di decollare.

Ultimissime Lazio LIVE: fumata nera per Dieng ma in arrivo Sutalo! Le novità su Esposito e molto altro

Mercato Lazio: le piste complicate da Icardi a Dieng

La caccia al nuovo centravanti ha visto sfilare diversi profili. La suggestione Bamba Dieng si è spenta sul nascere a causa del mancato superamento dei test atletici da parte dell’attaccante. Per quanto riguarda Mauro Icardi, lo scoglio principale resta la netta distanza economica sia sui costi dell’operazione sia sull’ingaggio dell’argentino.

Attacco Lazio: la suggestione Morata tramonta subito

Ad arricchire la lista dei nomi si è aggiunto anche un profilo di grande esperienza internazionale. Secondo un’indiscrezione rilanciata su X dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, Álvaro Morata sarebbe stato proposto sia alla Lazio che al Genoa. Tuttavia, come precisato dallo stesso giornalista, si tratta di una pista al momento non percorribile per il club capitolino.

Intreccio Lazio: la pista concreta porta a Pinamonti

Escluse le opzioni più complicate, la strada maggiormente percorribile porta a un profilo che conosce bene il campionato italiano. La dirigenza biancoceleste ha infatti avviato una trattativa serrata con il Sassuolo per Andrea Pinamonti. Le parti continuano a trattare per cercare l’intesa definitiva e regalare a Gennaro Gattuso il tassello mancante.