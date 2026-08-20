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Calciomercato

Tavares Porto, non si sblocca la trattativa: resta la distanza sulla formula proposta

Published

2 ore ago

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Nuno Tavares 5

Tavares Porto, Farioli vuole il terzino sinistro ma serve un rilancio per sbloccare la trattativa con la Lazio

Ore decisive in casa biancoceleste sul fronte delle uscite. La Lazio sta valutando con attenzione le prossime mosse per sbloccare le trattative in entrata, lavorando a una cessione a titolo definitivo per ottimizzare le risorse. Al centro dei riflettori c’è il futuro di Nuno Tavares, finito da tempo nel mirino dei club esteri.

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Mercato Lazio: il Porto insiste per Tavares

Come riferito su X dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Porto sostiene un forte interesse per il terzino ormai da due mesi. La società portoghese considera il giocatore un profilo ideale per rinforzare la propria corsia mancina, ma la trattativa fatica a decollare a causa della distanza tra le offerte avanzate e le richieste del club capitolino.

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Trattativa Lazio: serve un’offerta più alta per Tavares

I lusitani devono alzare il tiro per trovare un punto d’incontro con la Lazio. L’ultima proposta formale messa sul piatto dal Porto prevedeva un prestito da circa 2 milioni di euro con semplice diritto di riscatto. Una formula ritenuta del tutto insufficiente dalla dirigenza biancoceleste, che intende monetizzare e pretenderebbe garanzie differenti per lasciar partire l’ex giocatore dell’Arsenal.

Intrecci Lazio: lo stallo Tavares e la pista Gimenez

La situazione legata a Nuno Tavares ricorda da vicino anche la gestione della pista per Santiago Gimenez, per la quale serve ugualmente un rilancio importante delle cifre in gioco. La Lazio attende così mosse concrete: senza un rilancio congruo sulla formula e sulla cifra complessiva, la trattativa con il Porto per il terzino portoghese rimane in una fase di sostanziale stallo.

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