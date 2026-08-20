Dieng rischia di saltare! L’attaccante potrebbe non approdare alla Lazio nonostante la fumata bianca: il punto

Brusca frenata nell’operazione per Dieng della Lazio: dopo l’arrivo a Roma, il trasferimento in biancoceleste rischia di saltare

Colpo di scena sul mercato della Lazio che potrebbe subire una nuova brusca battuta d’arresto. L’operazione che avrebbe dovuto portare Bamba Dieng alla corte di Gennaro Gattuso è vicina a interrompersi definitivamente.

Come riportato su X da Gianluca Di Marzio, infatti, la trattativa tra la Lazio e l’attaccante senegalese starebbe andando verso lo stop, con una decisione descritta come ormai quasi definitiva.

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Brusca frenata della Lazio per Dieng dopo l’arrivo a Roma

Lo scenario cambia quindi rapidamente rispetto alle ultime ore. Dieng era arrivato nella Capitale per sottoporsi ai controlli medici e completare l’iter necessario prima della firma con il club biancoceleste. Se lo stop dovesse essere confermato definitivamente, la società biancoceleste sarebbe costretta a rivedere nuovamente i propri piani per il reparto offensivo e trovare un nuovo centravanti che possa non far rimpiangere il senegalese, Pinamonti ed Icardi (i nomi caldi per i capitolini).

Gattuso attende ancora un centravanti e, con la pista Dieng ormai in forte salita, la Lazio dovrà decidere se riattivare con maggiore decisione alcune delle alternative già seguite oppure individuare una nuova opportunità nelle ultime battute della sessione estiva.