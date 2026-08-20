Calciomercato
Dieng rischia di saltare! L’attaccante potrebbe non approdare alla Lazio nonostante la fumata bianca: il punto
Brusca frenata nell’operazione per Dieng della Lazio: dopo l’arrivo a Roma, il trasferimento in biancoceleste rischia di saltare
Colpo di scena sul mercato della Lazio che potrebbe subire una nuova brusca battuta d’arresto. L’operazione che avrebbe dovuto portare Bamba Dieng alla corte di Gennaro Gattuso è vicina a interrompersi definitivamente.
Come riportato su X da Gianluca Di Marzio, infatti, la trattativa tra la Lazio e l’attaccante senegalese starebbe andando verso lo stop, con una decisione descritta come ormai quasi definitiva.
Ultimissime Lazio LIVE: l’esclusiva con Pancaro! Le novità su Icardi ed Esposito
Brusca frenata della Lazio per Dieng dopo l’arrivo a Roma
Lo scenario cambia quindi rapidamente rispetto alle ultime ore. Dieng era arrivato nella Capitale per sottoporsi ai controlli medici e completare l’iter necessario prima della firma con il club biancoceleste. Se lo stop dovesse essere confermato definitivamente, la società biancoceleste sarebbe costretta a rivedere nuovamente i propri piani per il reparto offensivo e trovare un nuovo centravanti che possa non far rimpiangere il senegalese, Pinamonti ed Icardi (i nomi caldi per i capitolini).
Gattuso attende ancora un centravanti e, con la pista Dieng ormai in forte salita, la Lazio dovrà decidere se riattivare con maggiore decisione alcune delle alternative già seguite oppure individuare una nuova opportunità nelle ultime battute della sessione estiva.
News
Esposito non tramonta del tutto in casa Lazio dopo la fumata nera di Dieng: la chiave per sbloccare la trattativa
Il centravanti del Cagliari Esposito resta nella lista della Lazio nonostante serva un centravanti: possibile accelerazione in caso di un’uscita...
La Lazio chiude un grande colpo di mercato, è fatta per Sutalo: il difensore è atteso per le visite mediche
Accordo chiuso con Sutalo: le cifre e i dettagli del colpo in entrata della Lazio per rafforzare la difesa di...
Dieng rischia di saltare! L’attaccante potrebbe non approdare alla Lazio nonostante la fumata bianca: il punto
Brusca frenata nell’operazione per Dieng della Lazio: dopo l’arrivo a Roma, il trasferimento in biancoceleste rischia di saltare Colpo di...