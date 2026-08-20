Esposito non tramonta del tutto in casa Lazio dopo la fumata nera di Dieng: la chiave per sbloccare la trattativa

Il centravanti del Cagliari Esposito resta nella lista della Lazio nonostante serva un centravanti: possibile accelerazione in caso di un’uscita

La Lazio non ha ancora chiuso definitivamente il proprio mercato offensivo e continua a valutare differenti possibilità per consegnare a Gennaro Gattuso nuove soluzioni davanti. Tra i nomi rimasti sul tavolo c’è ancora quello di Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari che potrebbe tornare concretamente d’attualità nelle ultime battute della sessione.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, molto dipenderà però dalle uscite che la società biancoceleste riuscirà a completare in quanto non si tratta di un centravanti puro come quello desiderato dall’ex CT.

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Tutto passa da Dia per Esposito

Uno degli snodi principali riguarda Boulaye Dia in quanto il senegalese potrebbe lasciare Formello e, solo in quel caso, la Lazio potrebbe tornare a muoversi con maggiore decisione per Esposito anche valutando un possibile esborso.

Il classe 2002 rappresenterebbe una soluzione differente rispetto agli altri profili valutati, grazie alla capacità di muoversi tra prima e seconda punta e di partecipare alla costruzione offensiva. A facilitare un eventuale ritorno di fiamma può contribuire anche la posizione del Cagliari che sarebbe disponibile a discutere un trasferimento attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

La Lazio tiene aperti più tavoli

Esposito non è comunque l’unico attaccante valutato dalla dirigenza. I biancocelesti stanno continuando a lavorare su più profili e la gerarchia definitiva dipenderà dalle occasioni che emergeranno negli ultimi giorni di mercato.

Il nome del giocatore del Cagliari, però, non è uscito dai radar: con una cessione di Dia e la formula giusta, la pista Esposito potrebbe riaccendersi rapidamente dopo l’acquisizione eventuale di un nuovo centravanti di peso.