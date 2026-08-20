La Lazio chiude un grande colpo di mercato, è fatta per Sutalo: il difensore è atteso per le visite mediche

Accordo chiuso con Sutalo: le cifre e i dettagli del colpo in entrata della Lazio per rafforzare la difesa di Gattuso in vista della prossima stagione

La Lazio ha definito l’arrivo di Josip Sutalo, nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso. L’operazione è ormai arrivata alle battute conclusive e il centrale croato è atteso domani a Roma, dove inizierà l’iter che precederà la firma con il club biancoceleste. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui propri canali social, le visite mediche sono già programmate per il pomeriggio.

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Definita anche la formula per Sutalo

La società biancoceleste ha trovato l’intesa per un trasferimento in prestito oneroso da 3 milioni di euro, accompagnato da un riscatto fissato a 7,5 milioni. Si è trattato di un’operazione che permette ai capitolini di aggiungere un elemento importante al reparto arretrato senza concentrare immediatamente l’intero investimento sul cartellino.

Il programma prevede dunque lo sbarco a Roma nella giornata di domani. Successivamente il difensore si sottoporrà alle visite mediche di rito e, in caso di esito positivo, potrà completare gli ultimi passaggi burocratici prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio.

Gattuso accoglie un nuovo centrale

L’arrivo del croato risponde a una delle principali necessità individuate sul mercato. Gattuso aspettava infatti un nuovo difensore centrale da inserire nelle rotazioni e la società ha deciso di accelerare proprio su Sutalo. Per la Lazio si avvicina quindi un altro innesto importante: che i tifosi auspicano possa far dimenticare la cessione di Gila.