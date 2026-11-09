Sutalo ai box, cresce la preoccupazione per Gattuso! Possibile stop di un mese: nel mirino c’è il derby

Infortunio Sutalo, il difensore croato si è fermato durante la sfida contro il Napoli per un problema muscolare ai flessori. Attesa per gli esami strumentali

La trasferta contro il Napoli ha lasciato sensazioni incoraggianti alla Lazio di Gennaro Gattuso, ma anche qualche preoccupazione sul fronte degli infortuni. A tenere in apprensione l’ambiente biancoceleste sono soprattutto le condizioni di Josip Sutalo, costretto ad abbandonare il terreno di gioco poco dopo la mezz’ora del primo tempo a causa di un problema muscolare.

Il difensore croato ha accusato un risentimento ai flessori della coscia, un problema la cui effettiva gravità dovrà essere chiarita attraverso gli accertamenti medici. Le prime valutazioni sulla dinamica dell’infortunio alimentano il timore di uno stiramento, ma soltanto gli esami strumentali potranno stabilire con precisione l’entità del danno e i relativi tempi di recupero.

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Lazio, gli esami saranno decisivi: si teme uno stiramento

Le prossime ore saranno particolarmente importanti per conoscere le condizioni di Josip Sutalo. Lo staff sanitario della Lazio dovrà verificare se il problema accusato durante la partita del Maradona sia riconducibile a un semplice risentimento muscolare oppure a una lesione delle fibre.

Nel secondo caso, il difensore potrebbe essere costretto a osservare un periodo di stop più lungo. L’ipotesi attualmente presa in considerazione è quella di un’assenza di circa un mese, anche se non è ancora possibile confermare questa tempistica senza l’esito degli esami.

Gattuso rischia di perdere il difensore per diverse settimane

L’eventuale assenza prolungata di Sutalo rappresenterebbe un problema per Gennaro Gattuso, chiamato a gestire gli impegni successivi alla sosta per le Nazionali.

La priorità sarà evitare qualsiasi rischio di ricaduta. Gli infortuni muscolari, infatti, richiedono particolare attenzione nella gestione dei carichi di lavoro e nel ritorno all’attività agonistica. Per questo motivo, anche nell’eventualità di un recupero più rapido del previsto, il rientro del croato dovrà essere valutato con prudenza.

Infortunio Sutalo, il derby contro la Roma diventa l’obiettivo

Una delle possibili date da cerchiare sul calendario è quella del 13 dicembre, giorno del derby della Capitale contro la Roma. Qualora gli accertamenti confermassero uno stiramento con tempi di recupero vicini alle quattro settimane, lo staff medico biancoceleste potrebbe valutare il ritorno di Sutalo tra i convocati proprio in occasione della stracittadina.

Si tratterebbe comunque di un obiettivo indicativo e non di una data di rientro già stabilita. Molto dipenderà dalla risposta del giocatore alle terapie e dalla progressione del lavoro sul campo. Per Gattuso, poter ritrovare il difensore croato in vista di una sfida così importante rappresenterebbe certamente una notizia positiva. Prima di pensare al derby, però, sarà necessario conoscere il responso degli esami.

La Lazio resta quindi in attesa: le condizioni di Josip Sutalo saranno uno dei temi principali da monitorare durante la sosta, con la speranza che l’infortunio si riveli meno grave rispetto ai timori iniziali.