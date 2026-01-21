Mercato Lazio: Tavares tra Como, Turchia e Arabia Saudita. Ecco cosa filtra

Mercato Lazio, Nuno Tavares resta in uscita! Il laterale portoghese classe 2000 piace a diverse squadre ma si attende l’offerta giusta

Il calciomercato della Lazio continua a muoversi anche sul fronte delle uscite e uno dei nomi più caldi resta quello di Nuno Tavares, laterale sinistro classe 2000. La dirigenza biancoceleste valuta diverse soluzioni per il suo futuro, tra opportunità all’estero e possibili scenari in Serie A. La situazione, al momento, resta fluida e in continua evoluzione.

Tavares, il no al Besiktas e i primi segnali sul mercato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Nuno Tavares ha recentemente rifiutato un’offerta concreta del Besiktas, club turco che aveva manifestato interesse per il laterale della Lazio. Una scelta che conferma come il giocatore e il suo entourage stiano valutando con attenzione ogni proposta, senza fretta di chiudere.

Il profilo del portoghese resta appetibile, ma la sua esperienza in biancoceleste non ha rispettato pienamente le aspettative iniziali, spingendo il club a considerare una cessione per alleggerire il monte ingaggi e reinvestire sul mercato.

Tavares in uscita, spunta il Como tra le ipotesi italiane

Tra le voci più recenti c’è anche un presunto interesse del Como. L’idea di restare in Italia potrebbe rappresentare un’opzione gradita per Nuno Tavares; per la Lazio, un’eventuale operazione interna al campionato andrebbe valutata con attenzione, sia per le formule economiche sia per la volontà di non rinforzare potenziali rivali diretti.

Al momento, però, non risultano trattative avanzate, solo sondaggi e primi contatti esplorativi.

Tavares Lazio, la pista araba resta in sospeso

Nelle scorse settimane Nuno Tavares aveva dato il proprio assenso a un trasferimento all’Al-Ittihad, club saudita pronto a mettere sul tavolo un’offerta importante. Nonostante il sì del giocatore, la trattativa non si è ancora concretizzata e resta in fase di stallo.

La Lazio osserva con attenzione: una cessione in Arabia Saudita garantirebbe un’entrata significativa, utile per sbloccare nuove operazioni in entrata. Tuttavia, finché non arriverà un’offerta ufficiale e definita, ogni scenario resta aperto. Il futuro di Nuno Tavares è dunque uno dei nodi centrali del mercato biancoceleste. Tra rifiuti, interessamenti e trattative sospese, la sensazione è che nelle prossime settimane la situazione possa sbloccarsi!

