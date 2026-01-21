Connect with us

Romagnoli Al Sadd, si va verso la chiusura! I dettagli dell’operazione

34 secondi ago

Romagnoli
Romagnoli

Romagnoli Al Sadd, il difensore della Lazio si avvicina al club allenato da Roberto Mancini. I dettagli dell’operazione

Potrebbe esserci un’altra uscita eccellente in casa Lazio. Si tratta di Alessio Romagnoli che, riporta Nicolò Schira su X, si avvicina all‘Al Sadd: infatti il club qatariota allenato da Roberto Mancini offre dieci milioni di euro (compresi i bonus) da versare nelle casse biancocelesti mentre al difensore è stato proposto un contratto triennale a 6 milioni di euro a stagione.

