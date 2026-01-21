Calciomercato
Romagnoli Al Sadd, si va verso la chiusura! I dettagli dell’operazione
Romagnoli Al Sadd, il difensore della Lazio si avvicina al club allenato da Roberto Mancini. I dettagli dell’operazione
Potrebbe esserci un’altra uscita eccellente in casa Lazio. Si tratta di Alessio Romagnoli che, riporta Nicolò Schira su X, si avvicina all‘Al Sadd: infatti il club qatariota allenato da Roberto Mancini offre dieci milioni di euro (compresi i bonus) da versare nelle casse biancocelesti mentre al difensore è stato proposto un contratto triennale a 6 milioni di euro a stagione.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, cosa succede in caso di cessione di Romagnoli? Il punto della situazione
News
Romagnoli Al Sadd, si va verso la chiusura! I dettagli dell’operazione
Romagnoli Al Sadd, il difensore della Lazio si avvicina al club allenato da Roberto Mancini. I dettagli dell’operazione Potrebbe esserci...
Calciomercato Lazio, cosa succede in caso di cessione di Romagnoli? Il punto della situazione
Calciomercato Lazio, l’Al Sadd fa sul serio per il difensore biancoceleste che intanto ha aperto alla sua cessione. Le ultime...
Calciomercato Lazio, Lotito apre alla cessione di Mandas al Bournemouth: le cifre
Calciomercato Lazio, i biancocelesti stanno valutando l’offerta del Bournemouth per Mandas! Le cifre della trattativa Christos Mandas, portiere greco della...