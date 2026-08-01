Lazio senza main sponsor contro l’Avellino: rimosso il logo Polymarket dalle maglie

Il controverso caso Polymarket si ripercuote sulla Lazio! E’ addio al main sponsor nell’amichevole odierna contro l’Avellino dell’ex Nesta

La Lazio tè ornata in campo per affrontare l’Avellino nella terza amichevole della propria preparazione estiva, ma prima ancora delle indicazioni tecniche è un dettaglio sulle divise a catturare l’attenzione. La formazione biancoceleste si è presentata infatti con una maglia priva del main sponsor, dopo l’interruzione della collaborazione con Polymarket e la conseguente rimozione del logo dalla parte anteriore della casacca.

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La partnership con la piattaforma era stata annunciata in primavera come un accordo pluriennale, destinato ad accompagnare il club capitolino nelle stagioni successive. Il rapporto, però, si è concluso anticipatamente a causa delle problematiche emerse in Italia rispetto all’operatività del marchio. Una situazione che avrebbe reso impossibile proseguire regolarmente la collaborazione commerciale.

Lazio Polymarket, il logo sparisce contro l’Avellino

L’amichevole contro l’Avellino ha quindi mostrato per la prima volta in maniera evidente gli effetti della separazione tra la Lazio e Polymarket. Sulle maglie utilizzate dai giocatori biancocelesti non compare più il logo della piattaforma, presente invece dopo l’annuncio ufficiale della sponsorizzazione.

Una modifica immediatamente visibile, soprattutto perché riguarda lo spazio principale della divisa. Il main sponsor rappresenta infatti uno degli elementi più riconoscibili sulle maglie da gioco, oltre a costituire una voce significativa all’interno degli accordi commerciali di una società.

La scelta di rimuovere il marchio conferma come la partnership non potesse più proseguire nelle condizioni inizialmente stabilite.

Lazio Polymarket, perché la partnership si è interrotta

L’accordo era stato presentato come un’intesa pluriennale, ma le criticità relative all’attività di Polymarket sul territorio italiano hanno cambiato lo scenario. Il marchio è tornato sotto l’attenzione delle autorità competenti, rendendo sempre più complessa la prosecuzione della sponsorizzazione sulle divise della Lazio.

Di fronte a queste problematiche, la società biancoceleste ha dovuto adeguarsi e procedere con la rimozione del logo. La partita contro l’Avellino ha reso concreta una decisione che avrà inevitabilmente conseguenze anche sul piano commerciale.

Il club dovrà ora valutare come gestire lo spazio rimasto libero sulla maglia e se avviare una ricerca per individuare un nuovo partner principale.