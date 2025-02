Tavares Lazio, dal Milan al Milan: all’andata esordì con due assist. Ora cerca il riscatto

Condividi via email

Tavares Lazio, il terzino biancoceleste ritrova il Milan dopo l’esordio con doppio assist dell’andata. Obiettivo riscatto

Nuno Tavares torna ad affrontare il Milan, squadra con la quale si era presentato ai tifosi della Lazio. Come ricorda Il Messaggero, all’andata fece il suo esordio con la maglia biancoceleste e lasciò il segno con un doppio assist, prima per Castellanos e poi per Dia.

Ora, il treno portoghese vuole riscattare le ultime prestazioni non eccezionali e ha intenzione di tornare a servire passaggi decisivi per i compagni, a partire dalla gara di domenica a San Siro contro i rossoneri. L’ultimo assist del terzino risale al 31 ottobre contro il Como.