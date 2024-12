Tavares Lazio, Sabatini: «Al rientro servirà cautela, con questi infortuni non si scherza»

Le parole di Sandro Sabatini sull’infortunio di Nuno Tavares: «La Lazio dovrà gestirlo con cautale, ecco come mai»

Sandro Sabatini ha parlato a Radio Laziale delle condizioni di Nuno Tavares e di come la Lazio dovrà gestire il suo rientro dopo l’infortunio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Il suo rientro va atteso con cautela (perché con gli infortuni muscolari non si scherza), ma anche impazienza perché per quanto Pellegrini stia facendo la sua figura, tra i due c’è una bella differenza. Mentre Nuno Tavares superata la metà campo dà sempre l’impressione di poter creare qualcosa di pericoloso, questa sensazione con Pellegrini non ce l’hai»