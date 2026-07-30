Gattuso chiede rinforzi a Lotito, quali sono le richieste di mercato del tecnico biancoceleste

Gattuso, allenatore della Lazio, chiede rinforzi dopo l’amichevole: ecco quali sono le richieste del tecnico della Lazio per questo avvio di stagione

Al termine dell’amichevole disputata contro la Flaminia Civita Castellana, Gennaro Gattuso ha mandato un messaggio preciso alla dirigenza della Lazio, evidenziando la necessità di intervenire sul mercato per completare una rosa che presenta ancora alcune lacune.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il concetto espresso pubblicamente dall’allenatore sarebbe stato ribadito anche nel confronto avvenuto nelle ore successive con il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani. La priorità è accelerare soprattutto per l’attacco, senza però trascurare una difesa che necessita ancora di un nuovo innesto.

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Gattuso e la richiesta pubblica dopo il test amichevole

Il tecnico biancoceleste vuole arrivare all’inizio della stagione con maggiori alternative, soprattutto nei reparti nei quali le rotazioni appaiono limitate.

La dichiarazione è arrivata a pochi passi da Lotito, giunto allo stadio nel corso del secondo tempo. Al termine dell’incontro, il presidente si è fermato per parlare con l’allenatore insieme a Fabiani, dando vita a un confronto inevitabilmente incentrato sulle prossime mosse di mercato.

Per Gattuso l’attaccante è diventato una priorità

Il tema principale resta quello del centravanti. La Lazio cerca un giocatore capace di garantire gol, profondità e presenza nell’area di rigore. Il profilo più ambizioso continua a essere quello di Santiago Gimenez, considerato il grande sogno della società e dello stesso Gattuso.

L’operazione, però, si presenta particolarmente complessa. Serviranno condizioni favorevoli e un’apertura sulla formula del trasferimento affinché la pista possa diventare realmente percorribile. La Lazio continua comunque a tenerla viva, mentre Fabiani valuta contemporaneamente soluzioni alternative.

Sorge un nuovo problema anche in difesa

Le esigenze non riguardano soltanto l’attacco in quanto la squadra capitolina deve intervenire anche al centro della difesa dopo il mancato arrivo di Noah Markmann. Il giovane centrale ha infatti rifiutato la possibilità di trasferirsi nella Capitale, costringendo la dirigenza a cambiare nuovamente obiettivo.

Il club dovrà quindi individuare rapidamente un profilo alternativo, possibilmente giovane ma già pronto per inserirsi nelle rotazioni. Gattuso vuole un difensore affidabile, capace di garantire intensità, aggressività e qualità nella costruzione dal basso.