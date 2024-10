Tavares Lazio, NESSUN difensore come lui: ma in Europa League può succedere QUESTO. Le ultime sul terzino portoghese

Nuno Tavares sta stupendo tutto l’ambiente Lazio con le sue accelerazioni lungo la fascia ed i suoi assist per i compagni: 4 in 4 partite, nessun difensore nei top 5 campionati europei come lui e nessun giocatore in Serie A ci era mai riuscito da quando il dato viene raccolto (stagione 2004/2005).

Secondo Il Messaggero, però, il giocatore va gestito per evitare di ricadere in infortuni che hanno condizionato la sua carriera. Infatti, Baroni sta valutando di tenerlo in panchina per la sfida di Europa League contro il Nizza.