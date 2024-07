Tavares Lazio, in ARRIVO il difensore portoghese: SUPERATI gli ultimi intoppi dell’operazione. Le ULTIME sul mercato

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in casa Lazio sarebbe in arrivo Nuno Tavares, difensore portoghese in acquisto dall’Arsenal. Sarebbero stati superati, infatti, gli ultimi intoppi che potevano mettere in discussione l’operazione. Il terzino sarebbe stato acquistato con la formula del prestito con obbligo di riscatto per 5 milioni di euro.

Al club inglese è stato riconosciuto anche il 20% sulla rivendita. Ieri sarebbe arrivata la svolta con l’ok conclusivo anche dal fronte del giocatore. Per Tavares sarebbe previsto un contratto quinquennale con 2 milioni a stagione più vari bonus.