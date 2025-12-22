Tavares, capolinea con la Lazio? La situazione attuale in casa biancoceleste. Il punto - Lazio News 24

Tavares sempre più ai margini: le parole di Agostinelli dopo Lazio-Cremonese. L’ex calciatore analizza il pareggio dell’Olimpico

Nel corso di un intervento ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore Andrea Agostinelli ha analizzato il pareggio tra Lazio e Cremonese, soffermandosi sia sugli aspetti tattici sia sui singoli della squadra di Maurizio Sarri. Tra i temi più discussi, oltre alle difficoltà offensive, emerge con forza il nome di Tavares, sempre più al centro delle riflessioni legate al mercato biancoceleste.

Secondo Agostinelli, la prestazione della Lazio è stata fortemente condizionata dalle assenze di giocatori chiave, che hanno ridotto la qualità complessiva della squadra. Il pareggio viene definito “brutto”, anche per via del rendimento sottotono di Pedro, Cancellieri e Vecino, elementi che avrebbero dovuto garantire un contributo maggiore in fase offensiva. L’ex calciatore ha però sottolineato come i problemi sotto porta non derivino da carenze nell’organizzazione tattica: il sistema di Sarri resta solido e ben strutturato, ma senza la qualità dei singoli diventa complicato trasformare il gioco in gol.

Il discorso si è poi spostato su Castellanos, altro tema caldo anche in ottica mercato. Agostinelli ha condiviso la posizione di Sarri, secondo cui il rendimento dell’attaccante argentino non dipende dal gioco della Lazio, bensì da un momento personale di difficoltà. Se fosse stato quello ammirato a inizio stagione, la gara contro la Cremonese avrebbe potuto avere un esito diverso. L’assenza di Zaccagni, in questo contesto, pesa enormemente e limita le soluzioni offensive a disposizione dell’allenatore.

Particolarmente significative le parole su Tavares, rimasto in panchina anche contro la Cremonese. Per Agostinelli, la sensazione è che il giocatore venga ormai convocato solo per completare la rosa, segnale evidente di una fiducia praticamente esaurita. In una partita bloccata come quella, l’ex calciatore avrebbe provato a giocarsi la carta Tavares, ma la scelta di Sarri sembra indicare un destino già segnato.

In quest’ottica, il nome di Tavares si intreccia inevitabilmente con le strategie di mercato della Lazio. La sua mancata utilizzazione potrebbe anticipare una separazione a breve termine, con il club pronto a valutare soluzioni alternative per rinforzare la rosa e ritrovare quella qualità offensiva oggi mancante.

