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Calciomercato

Futuro Tavares, il terzino out dai piani della Lazio. La cifra richiesta dal club

Published

2 ore ago

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Nuno Tavares

Futuro Tavares, il giocatore non è più centrale per la Lazio. Ecco la valutazione del club: la cessione si accosta

Il calciomercato estivo della Lazio si prepara a registrare un addio di primissimo piano volto a ridisegnare gli equilibri della rosa a disposizione dello staff tecnico. Se le manovre in entrata hanno fatto registrare qualche rallentamento a causa dei rifiuti incassati da alcuni obiettivi, il fronte delle cessioni entra adesso nel vivo con una notizia destinata a fare rumore. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, l’esterno difensivo Nuno Tavares sarebbe ormai vicinissimo a salutare la società biancoceleste nel corso di questa sessione estiva, non rientrando più nei progetti tecnici futuri del club.

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La valutazione di Nuno Tavares e le richieste economiche della Lazio

Il futuro del terzino sinistro sembra dunque segnato da tempo, ma adesso la trattativa ha imboccato la direzione definitiva verso la separazione. La dirigenza della Lazio ha fissato chiaramente il prezzo per lasciar partire il calciatore, chiedendo una cifra non inferiore a 15 milioni di euro per definire la cessione a titolo definitivo. Un’operazione economica che, tuttavia, dovrà fare i conti con gli accordi pregressi: l’Arsenal, club detentore dei diritti precedenti, vanta infatti una percentuale del 40% sulla futura rivendita del cartellino, fattore che inciderà inevitabilmente sulla ripartizione dei ricavi per le casse del club capitolino.

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Il futuro di Nuno Tavares e le prossime mosse sul campo delle trattative

Con la cessione ormai in una fase avanzata, la Lazio dovrà rapidamente individuare un sostituto all’altezza per coprire la corsia mancina in vista degli impegni ufficiali della nuova stagione sportiva. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale club estero o di Serie A affonderà il colpo decisivo per assicurarsi le prestazioni dell’esterno portoghese. Il destino del giocatore appare ormai tracciato, pronto a voltare pagina lontano da Roma per intraprendere una nuova avventura professionale.

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