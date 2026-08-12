News
Rassegna stampa Lazio: prime pagine quotidiani sportivi – 12 agosto 2026
Rassegna stampa Lazio, ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani del 12 agosto 2026
Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi italiani: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Tutte le notizie sulla Lazio e sulle altre squadre di Serie A e Serie B.
News
Blitz Lazio per Frattesi, Fabiani accelera! Mossa decisiva stamattina, l’accordo è vicino
La Lazio fa sul serio per Davide Frattesi: rilancio in mattinata e Inter a un passo dal sì Il calciomercato...
Mercato Lazio, Fabiani fa tappa a Milano! Colloqui positivi per Frattesi e Pinamonti
Mercato Lazio, ieri l’incontro a Milano! Il Ds Angelo Fabiani lavora ai tavoli per Frattesi e Pinamonti Il calciomercato della...
Futuro Tavares, il terzino out dai piani della Lazio. La cifra richiesta dal club
Futuro Tavares, il giocatore non è più centrale per la Lazio. Ecco la valutazione del club: la cessione si accosta...