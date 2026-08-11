Frattesi può essere l’occasione concreta per la Lazio? I biancocelesti ci provano per il nerazzurro in prestito

Frattesi può lasciare l’Inter e tornare nel mirino biancoceleste? Cosa filtra sul futuro del centrocampista azzurro: le novità dal mercato

Il futuro di Davide Frattesi potrebbe diventare uno dei temi più interessanti delle ultime settimane di mercato. L’Inter continua a lavorare per rinforzare il proprio centrocampo e ha individuato da tempo in Curtis Jones del Liverpool uno dei profili ideali ma, prima di affondare il colpo, i nerazzurri devono liberare spazio all’interno del reparto.

Tra i giocatori maggiormente indiziati a partire c’è proprio l’ex Sassuolo, la cui esperienza con l’Inter sembrerebbe ormai vicina alla conclusione ed è una situazione che interessa da vicino anche la Lazio, tornata nelle ultime ore sulle tracce del classe 1999. Stando a quanto riportato su X da Matteo Moretto infatti ci sarebbe una trattativa in corso tra le parti e sembrerebbero in crescita le possibilità di un accordo tra le due società sulla base di un prestito che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni.

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L’Inter deve liberare uno slot

Finora l’unica uscita concretizzata a centrocampo è stata quella di Akinsanmiro, trasferitosi al Monza e restano però altre situazioni da sistemare prima di procedere con un nuovo investimento.

In uscita ci sono anche Kristjan Asllani e Massolin, ma sarebbe Frattesi il giocatore in grado di liberare maggiormente spazio sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo economico. La sua eventuale cessione potrebbe quindi diventare determinante per permettere all’Inter di accelerare sul fronte Curtis Jones.

Gattuso punta ad un nuovo rinforzo di livello

Per la Lazio si tratterebbe di un’opportunità importante. Gennaro Gattuso cerca elementi capaci di aumentare dinamismo, intensità e capacità di attaccare l’area avversaria, tutte caratteristiche che Frattesi possiede.

Se Frattesi venisse effettivamente messo sul mercato, la Lazio potrebbe provare a inserirsi con maggiore decisione. Il classe 1999 rappresenterebbe un rinforzo di alto livello per Gattuso, ma molto dipenderà dalla formula richiesta dai nerazzurri e dalla concorrenza che potrebbe presentarsi nelle prossime settimane. Sono previsti nuovi contatti, staremo a vedere se la Lazio riuscirà a chiudere il colpaccio!