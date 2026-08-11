Lucca torna un nome caldo per l’attacco della Lazio: nuovo sondaggio per il centravanti del Napoli

Gattuso cerca peso e profondità per completare l’attacco, Lucca torna una pista aperta per la Lazio che vuole completare il pacchetto offensivo

La Lazio torna a pensare a Lorenzo Lucca per rinforzare il reparto offensivo. Stando a quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, il club biancoceleste ha chiesto nuove informazioni sul centravanti classe 2000, già seguito alcuni mesi fa. Lucca condivide inoltre lo stesso agente di Andrea Pinamonti, altro nome presente nella shortlist di Gennaro Gattuso.

Dopo il mancato arrivo di Franjo Ivanovic, la società sta quindi valutando nuovamente profili che possano garantire forza fisica, presenza in area e profondità alle manovre offensive dettate dal tecnico.

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Un gigante d’area per la Lazio

Alto 201 centimetri, l’ex Udinese è una prima punta strutturata, particolarmente efficace nel gioco aereo e nel lavoro spalle alla porta. Le sue caratteristiche sembrano sposarsi con la richiesta di Gattuso, che vuole un centravanti capace di offrire un riferimento fisico alla manovra e maggior soluzioni in mezzo all’area.

È con l’Udinese che il centravanti ha vissuto finora le stagioni più produttive della carriera. Nel 2023/24 ha chiuso la Serie A con 37 presenze e 8 gol; considerando anche la Coppa Italia, il bilancio stagionale sale a 39 partite, 9 reti e 4 assist. La crescita è proseguitala stagione successiva con 36 presenze complessive, 14 gol e 2 assist, di cui 12 reti e 2 assist in 33 partite di Serie A e altri 2 gol in 3 apparizioni di Coppa Italia.

Lucca, la Lazio prepara un nuovo sondaggio: pista da seguire

Molto diversa l’annata 2025/26. Tra Napoli e il successivo prestito al Nottingham Forest ha raccolto 32 presenze e 3 gol complessivi: una rete in Serie A, una in Coppa Italia e una in Premier League il profilo continua a piacere l’ex CT della Nazionale. La società capitolina ha chiesto nuove informazioni e il centravanti torna così tra le possibili alternative per completare l’attacco, insieme alla possibile opzione Pinamonti, anch’essa molto calda nelle ultime ore di calciomercato.