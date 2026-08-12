Mercato Lazio, Fabiani fa tappa a Milano! Colloqui positivi per Frattesi e Pinamonti

Mercato Lazio, ieri l’incontro a Milano! Il Ds Angelo Fabiani lavora ai tavoli per Frattesi e Pinamonti

Il calciomercato della Lazio si anima improvvisamente con manovre di altissimo profilo destinate a infiammare l’entusiasmo dei tifosi in vista della prossima stagione. Nonostante le difficoltà incontrate su alcune piste in entrata a causa dei rifiuti registrati nelle scorse settimane, la società biancoceleste ha cambiato marcia concentrandosi su trattative strategiche di grande spessore. Come rivelato dal noto giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, nella giornata di ieri si è svolto un summit milanese cruciale tra i vertici del club e gli intermediari per pianificare i prossimi colpi in entrata.

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Il vertice di mercato della Lazio a Milano con Angelo Fabiani e Beppe Riso

Il Direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è stato protagonista di una fitta serie di incontri operativi nel capoluogo lombardo per sbloccare le situazioni in sospeso. Nello specifico, i colloqui andati in scena con i dirigenti dell’Inter e con il noto agente Beppe Riso sono stati giudicati estremamente positivi da entrambe le parti. Un confronto diretto che ha permesso di gettare basi solide per intavolare discussioni avanzate su profili di primissimo piano che farebbero fare il salto di qualità definitivo alla rosa a disposizione dello staff tecnico.

I nomi di Davide Frattesi e Andrea Pinamonti nei piani della Lazio

Al centro dei dialoghi milanesi ci sono stati due obiettivi di mercato di assoluto valore per il club capitolino, vale a dire il centrocampista Davide Frattesi e l’attaccante Andrea Pinamonti, quest’ultimo di proprietà del Sassuolo. La dirigenza sta studiando la formula economica ideale per affondare il colpo e regalare rinforzi di spessore internazionale al tecnico! Si attendono ulteriori aggiornamenti e sviluppi concreti nelle prossime ore per capire se questi contatti preliminari si trasformeranno in offerte ufficiali.