Il percorso di Frattesi dalle giovanili della Lazio sino alla maglia dell’Inter: le ultime sul centrocampista

Frattesi è tornato nell’orbita del calciomercato della Lazio: ecco il suo percorso calcistico da quando lasciò la maglia biancoceleste

Il nome di Davide Frattesi è tornato d’attualità in ottica Lazio, con il centrocampista dell’Inter che rappresenterebbe un rinforzo di grande livello per Gennaro Gattuso. Romano di nascita, classe 1999, Frattesi ha un legame particolarmente profondo con la Capitale: proprio qui ha trascorso l’intero percorso di formazione prima di lasciare Roma nel 2017 e iniziare la scalata che lo avrebbe portato a imporsi in Serie A e in Nazionale.

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Frattesi e i primi passi nel settore giovanile biancoceleste

La prima parte della storia calcistica di Frattesi è proprio alla Lazio dove entra nel settore giovanile biancoceleste nel 2006, quando è ancora un bambino, e vi rimane fino all’estate del 2014 crescendo e formandosi calcisticamente per otto lunghi anni. In seguito arrivò il passaggio alla Roma avviene il 22 luglio 2014, quando Frattesi ha 14 anni. Si chiude così un percorso durato circa otto stagioni nella cantera laziale.

È soprattutto nel settore giovanile della Roma che iniziano a emergere anche numeri significativi: con l’Under 17 totalizza infatti 26 presenze e 10 gol e, successivamente, è salito in Primavera, dove ha raccolto 34 partite, 5 reti e un assist.

A queste si aggiungono le 5 presenze in UEFA Youth League, accompagnate da un gol e 3 assist. Sommando le competizioni giovanili censite, il suo percorso romanista conta quindi 65 presenze, 16 gol e 4 assist. Con la Primavera conquista inoltre Coppa Italia e Supercoppa Primavera nella stagione 2016 ma non riesce mai ad esordire con la prima squadra.

Dal Sassuolo all’esplosione in Serie A

Nel 2017 lascia definitivamente la Capitale e passa al Sassuolo. Prima di imporsi in neroverde affronta un lungo percorso in prestito: Ascoli nel 2018/19, Empoli nel 2019/20 e Monza nel 2020/21. Proprio con i brianzoli aumenta notevolmente il proprio peso offensivo, segnando 8 gol in 41 presenze complessive.

Dal 2021 il Sassuolo gli consegna definitivamente il centrocampo e con i neroverdi raccoglie 76 presenze e 11 reti prima di trasferirsi all’Inter nell’estate 2023. In nerazzurro ha poi raggiunto quota 122 presenze e 15 gol, arricchendo la propria bacheca personale vincendo anche due campionati, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia.

Frattesi perché sarebbe adatto a Gattuso?

Frattesi è soprattutto una mezzala d’inserimento, non si tratta quindi del classico regista che detta i tempi davanti alla difesa: la sua qualità principale è la capacità di leggere gli spazi, attaccare l’area senza pallone e trasformarsi quasi in un attaccante aggiunto.

Corsa, intensità e produzione offensiva spiegano perché possa risultare interessante per Gattuso. Per Frattesi un eventuale approdo alla Lazio avrebbe inoltre un significato particolare: tornare nel club nel quale aveva iniziato a giocare nel 2006, vent’anni dopo i primi passi nel settore giovanile biancoceleste.