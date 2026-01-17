Tavares Como, nuova pretendente alla finestra accanto ai turchi del Besiktas! Le ultime

Tavares Como, non solo il Besiktas sulle tracce del giocatore della Lazio! I lariani sullo sfondo osservano la situazione: cosa filtra in merito

Il mercato invernale continua a regalare sviluppi inattesi, soprattutto sul fronte delle uscite in casa Lazio. Nelle ultime ore è emersa una novità significativa che riguarda Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese classe 2000, sempre più lontano dalla Capitale. A rivelarla è stato il giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito, aprendo nuovi scenari che potrebbero incidere direttamente sulle prossime mosse della dirigenza biancoceleste! Il futuro del ragazzo, già considerato in uscita, potrebbe intrecciarsi con strategie più ampie, legate anche agli innesti programmati per la prossima stagione.

Calciomercato Lazio, Fabregas e il nuovo interesse per Tavares

Secondo quanto riportato dal giornalista, la squadra allenata da Cesc Fabregas potrebbe inserirsi concretamente nella corsa a Nuno Tavares. Un interesse che si aggiunge a quello già noto del Besiktas, da tempo sulle tracce del laterale portoghese.

La Lazio valuta con attenzione ogni proposta, consapevole che la cessione di Tavares rappresenterebbe una scelta tecnica ed economica rilevante. Il giocatore, dotato di grande spinta ma spesso discontinuo, non è considerato centrale nel progetto e per questo la società è pronta ad ascoltare offerte convincenti.

Calciomercato Lazio, l’effetto domino sulle corsie di sinistra

Parallelamente, la dirigenza biancoceleste ha già virtualmente chiuso un’operazione in entrata per il futuro. La Lazio ha infatti raggiunto accordi totali per Alfonso Pedraza, esterno mancino del Villarreal, il cui arrivo è programmato per giugno.

Tuttavia, un’eventuale uscita anticipata di Tavares potrebbe cambiare completamente le tempistiche, spingendo la Lazio ad anticipare l’arrivo di Pedraza già nella finestra invernale. Uno scenario che renderebbe immediatamente operativo un rinforzo già ritenuto ideale per il ruolo.

