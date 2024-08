Tare, la previsione sul campionato dell’ex Ds della Lazio: TUTTI i dettagli in vista dell’inizio della Serie A

L’ex ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato anche di Thiago Motta in un’intervista concessa all’edizione bolognese de La Repubblica. Le sue parole.

PAROLE– «Il divorzio di Thiago Motta dal Bologna? Sono leggi di calcio. Ci sono dei cicli, le cose cambiano, a volte anche molto in fretta, ed è giusto ripartire in modo diverso. E non è mai neanche facile capire quand’è il momento di cambiare. La stragrande maggioranza dei tifosi rossoblù s’è sentita tradita? Ma io credo che dopo una vicenda così debba prevalere la gratitudine, per il grande lavoro svolto. E ci si deve sempre ricordare che il calcio va con noi e senza di noi. Sarebbe a dire? Che le società restano, Calcio molto sofisticato, quella di Thiago? Più che sofisticato parlerei di un’idea molto aggressiva di calcio, pressing alto, giocatori che si scambiano continuamente di posizioni, di ruolo, è un calcio bello da vedere e difficile da interpretare ».

THIAGO MOTTA– «Farà bene anche alla Juve? La squadra è ancora incompleta, ma il mercato sin qui è stato molto intelligente, Douglas Luiz e Khéphren Thuram mi sembrano due giocatori di altissimo livello, a Thiago serve gente che abbia tante caratteristiche e molto diverse fra loro, si deve formare un puzzle, io credo che sarà una delle favorite. A Bologna Motta ha mostrato veramente tanto? Io cominciai a seguirlo con grande attenzione quand’era al Genoa, e anche se durò poco e non ottenne i risultati sperati avevo intuito il suo valore, si vedeva la sua mano. A La Spezia ha saputo resistere a momenti molto difficili, ricordo quando vinse a Napoli con un’autorete, sembrava sull’orlo dell’esonero. Napoleone aveva ragione, i generali devono essere anche fortunati, non solo bravi ».