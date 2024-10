Tare: «Potevo portare Kvaratskhelia e Cavani alla Lazio. Il più difficile da gestire? Era proprio lui»

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, è tornato a parlare della sua esperienza con il club biancoceleste ed ha svelato alcuni retroscena

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Igli Tare è tornato a parlare della sua esperienza alla Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Kvaratskhelia era un’opzione della Lazio prima che andasse al Napoli. Perché non è arrivato? Non posso dirlo. Ma è vero che c’è stata opportunità di portarlo alla Lazio. Chi è stato il più difficile da gestire alla? LuisAlberto ha un carattere forte, ma una volta che trovi le corde giuste è un ragazzo che ti dà l’anima in campo e fuori. A volte servono anche queste figure che vanno contro corrente.

Mi dispiace per Cavani, perché avevo un accordo con gli agenti per portarlo alla Lazio. Ma i rapporti tra Lotito e Zamparini non erano dei migliori e quindi hanno deciso di darlo al Napoli. È un rimpianto, perché avrebbe fatto bene. Mai avuto rapporti con Fabiani, sia quando è stato alla Salernitana sia alla Lazio. Non siamo mai andati a pranzo, non ho mai avuto un rapporto umano. Con Lotito frizioni? No, sapeva già il mio pensiero molto prima che andassi via dalla Lazio».