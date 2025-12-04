Lazio Milan, Tare nel pre gara: «Ritorno all’Olimpico? Un’emozione grande. Partita? Noi vogliono arrivare fino in fondo, siamo preparati bene»

Igli Tare, dirigente rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset a pochi minuti dall’inizio di Lazio Milan

Igli Tare, a ridosso del fischio d’inizio di Lazio Milan, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset.

Sul suo ritorno all’Olimpico: «Un’emozione grande, ho avuto il piacere di salutare persone che mi hanno voluto bene per tanti anni. Sappiamo di giocare contro un avversario molto pericoloso. Vogliono arrivare fino in fondo, ma siamo preparati bene. Abbiamo cambiato qualcosa in formazione per dare la possibilità di giocare. Abbiamo bisogno di fare una grande prestazione».

Su Jashari: «Avere un maestro come Modric è un vantaggio per ogni giocatore. Parlano spesso, gli svela i segreti del mestieri. Su Jashari siamo fiduciosi, lo abbiamo visto come si è allenato con la squadra».

Sul momento del Milan: «Siamo contenti per come la squadra ha reagito all’inizio di questo campionato. Allegri è stato bravissimo a fare un lavoro importante nella testa di questa squadra e adesso i risultati si vedono. Siamo solo alle metà di questo percorso, ma i nostri obiettivi non cambiano».

Sul rinnovo di Maignan: «Mike è un ragazzo straordinario, un portiere favoloso. Pensiamo a queste partite, poi cercheremo di trovare una strada giusta insieme».

