Tare elogia De Rossi: «E’ un grande allenatore che farà carriera»

Al Gran Galà del calcio Adicosp ha parlato Igli Tare, il quale esprime parole di elogio nei confronti di De Rossi. Ecco cos ha detto l’ex dirigente della Lazio

DE ROSSI – Mi piace tantissimo. Non solo come allenatore, anche come uomo. Lo stimo tanto, abbiamo un grande rapporto, farà una grande carriera perché ha tanto carisma