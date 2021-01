Le parole di Igli Tare a DAZN

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a DAZN qualche minuto prima di Atalanta Lazio. Ecco le sue parole.

«Nelle varie partite in alcune fasi abbiamo dominato l’Atalanta, si batte grazie ad un grande spirito e con grande determinazione. Sia lo scorso anno prima della rimonta eravamo qui a Bergamo sul 2-0, anche mercoledì siamo andati in vantaggio. Vediamo come andrà oggi».