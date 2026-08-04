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Calciomercato

Genoa e Lazio si contendono Piccoli! La Fiorentina valuta la posizione del classe 2001

Published

51 minuti ago

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Piccoli resta sempre nel mirino della Lazio ma non sarà facile: anche il Genoa di De Rossi pensa al classe 2001

La Lazio prosegue la caccia al centravanti richiesto a gran voce da Gennaro Gattuso. Accanto ai profili di Santiago Gimenez e Igor Ivanovic, la dirigenza biancoceleste ha riaperto i contatti per Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 già sondato nelle scorse settimane. Come rivelato da gianlucadimarzio.com, il bomber di proprietà della Fiorentina è finito al centro di un vero e proprio intreccio di mercato.

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La concorrenza del Genoa per Piccoli

La strada verso la capitale non è priva di ostacoli. Sul centravanti ex Cagliari si registra infatti il forte inserimento del Genoa, pronto a regalare un rinforzo nel reparto avanzato al tecnico Daniele De Rossi. Per la punta italiana si tratterebbe di un ritorno in Liguria dopo la breve parentesi nella stagione 2021/2022, quando collezionò cinque presenze in maglia rossoblù.

L’intreccio con Moise Kean libera Roberto Piccoli

L’eventuale trasferimento dell’attaccante risponde a dinamiche interne al club viola. Il futuro di Roberto Piccoli è infatti strettamente legato a quello del compagno di reparto Moise Kean, finito nel mirino del Como nonostante la volontà della Fiorentina di blindarlo. Se la punta azzurra dovesse rimanere a Firenze, per il classe 2001 si spalancherebbero le porte per una cessione a titolo temporaneo.

I numeri della stagione di ùPiccoli

Reduce da un’annata condita da 43 apparizioni totali, 8 reti e 2 assist, il giocatore cerca una sistemazione che gli garantisca continuità d’impiego. La Lazio resta alla finestra, pronta ad approfittare degli incastri di mercato per consegnare a Gattuso il rinforzo ideale da affiancare al resto del reparto offensivo.

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