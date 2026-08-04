Romagnoli in bilico tra la permanenza e l’addio: il parere dei tifosi biancocelesti

Romagnoli è in bilico tra la permanenza e l’addio alla Lazio, situazione da definire. Il parere dei tifosi biancocelesti

Il futuro di Alessio Romagnoli resta un vero e proprio rebus in casa biancoceleste. Nonostante un contratto in scadenza nel 2027, il difensore si trova in bilico tra la permanenza a Roma e la voglia di cambiare aria, complici l’interesse dell’Atalanta — dove ritroverebbe Maurizio Sarri — e l’attesa di una risposta formale da parte dell’Al Sadd. La situazione attorno al centrale rimane un tema caldo dell’estate.

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Romagnoli tra il campo e il mercato

Mentre il mercato fatica a decollare a causa della regola del se non vendi non puoi comprare, il centrale si sta allenando regolarmente sotto la guida di Gattuso. Romagnoli è anche sceso in campo nell’amichevole di Formello vinta per 6-3 contro l’Ascoli, mostrando grinta e tanta voglia di rimettersi in gioco. La figura di un leader d’esperienza appare fondamentale per la rosa, soprattutto in un momento surreale caratterizzato dalle continue proteste dei tifosi contro il presidente Claudio Lotito.

Il sondaggio sui social e il caso Romagnoli

La spaccatura e la passione del popolo laziale sono emerse chiaramente in un sondaggio effettuato da LazioNews24 sui canali social. I sostenitori si sono divisi sul destino del giocatore, lanciando messaggi chiari alla dirigenza. Tra i commenti più significativi lasciati dagli utenti si legge: «Gattuso lo deve imporre alla società e dargli la fascia di capitano», fino a chi spinge per un legame a vita con «Rinnovo fino al 2030 e fascia di capitano».

La voce dei tifosi sul destino di Romagnoli

L’attaccamento ai colori sociali resta l’elemento centrale nelle richieste della piazza. Altri tifosi hanno infatti ribadito l’importanza dell’appartenenza scrivendo «Mettere al primo posto la lazialità» e «Considerare solo la maglia, che poi è quello che facciamo tutti noi laziali. SEMPRE PAZZO PE STI COLORI!!!». La palla passa ora alla società e a Gattuso, chiamati a decidere se blindare il difensore o cedere alle sirene di mercato.