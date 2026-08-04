Quanta concorrenza per Artistico! Non solo il Frosinone, anche il Pisa monitora il classe 2002

Quanta concorrenza per Artistico! La punta classe 2002 è nel mirino del Frosinone, ma anche il Pisa sta alla finestra

Il futuro di Gabriele Artistico è uno dei temi più caldi della sessione estiva di trasferimenti. L’attaccante classe 2002 di proprietà della Lazio si trova al centro dell’interesse di diversi club italiani dopo l’ultima annata trascorsa in prestito allo Spezia, dove si è messo in evidenza a livello personale nonostante la retrocessione della squadra. Come riportato da Tuttosport, le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni sia nel campionato cadetto sia nella massima serie.

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L’interesse del Pisa per Artistico

In Serie B è forte il pressing del Pisa, intenzionato a rinforzare il proprio reparto d’attacco con profili giovani e di prospettiva. La società nerazzurra ha inserito la punta capitolina nella propria lista dei desideri per la nuova stagione, valutando il suo profilo al pari di altri nomi seguiti dal club come Andrea Adorante del Venezia e Fabio Abiuso della Carrarese.

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Il Frosinone piomba su Artistico

Sulle tracce della giovane punta biancoceleste non c’è però soltanto la cadetteria. Il Frosinone, neopromosso in Serie A, si sta muovendo con decisione per assicurarsi le sue prestazioni sportive. Il club ciociaro intende sondare da vicino le qualità del giocatore e l’incrocio di mercato vivrà un capitolo speciale già il prossimo 9 agosto, quando la compagine laziale affronterà la formazione di Alvini in un’amichevole estiva allo stadio Benito Stirpe.

Le prospettive sul futuro di Artistico

Le prossime settimane saranno decisive per stabilire quale sarà la destinazione finale del giovane centravanti romano. La società capitolina valuta attentamente le offerte ricevute, consapevole di poter cedere il calciatore a titolo temporaneo per garantirgli continuità o di inserirlo in un’operazione di mercato di maggior respiro.