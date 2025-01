Europa league, le possibili avversarie della Lazio agli ottavi di finale: possibile un derby contro la Roma? Tutte le combinazioni

Stasera si chiude il girone unico di Europa League con Braga Lazio: i biancocelesti sono già qualificati agli ottavi e con ogni probabilità saranno primi, visto che anche in caso di sconfitta conta la differenza reti che per la squadra di Baroni è di +13, più del doppio di quelle di Eintracht e Atheltic Bilbao ferme a +6, le uniche due squadre che, in caso di ko a Braga, potrebbero pareggiare i punti della Lazio.

Tabellone Europa League, le possibili avversarie della Lazio agli ottavi. Derby all’orizzonte? - FOTO 23

Per scoprire chi affronterà si dovrà passare dai playoff, ma per i biancocelesti c’è all’orizzonte un possibile derby con la Roma. I giallorossi sono al momento 21ª e questa sera, in caso di vittoria con i tedeschi dell’Eintracht passeranno tra la 15ª e 18ª posizione, che a causa del tabellone tennistico con sorteggio parziale le accoppierebbe con la prima e la seconda in classifica. A quel punto ci sarebbe la possibilità di un inedito derby europeo con i biancocelesti. In caso di pareggio arriverebbe tra la 19ª e 24ª posizione sarebbe accoppiata con o la terza-quarta o la settima-ottava.