Svizzera Italia, RETROSCENA Buffon! Sfogo dopo l’eliminazione. La RICOSTRUZIONE

Svizzera-Italia, spunta il retroscena su Gianluigi Buffon dopo l’eliminazione da Euro 2024: la clamorosa ricostruzione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta i dubbi di Gianluigi Buffon dopo l’eliminazione dell’Italia all’Europeo contro la Svizzera con Zaccagni, esterno della Lazio, tra i pochissimi a salvarsi.

DUBBI BUFFON – «Dopo quanto è successo ho chiesto solo, come è normale, una riflessione da fare tutti insieme per valutare quali siano le condizioni logiche per guardare al futuro. Non mi è dispiaciuta l’uscita con la Svizzera, ma la modalità, che è ben più grave. Ed essendo uno che non si è mai nascosto di fronte alle responsabilità, penso sia giusto mettersi in discussione».