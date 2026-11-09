Napoli Lazio, i voti dei quotidiani dopo il pareggio contro i campani: Frattesi e Mandas protagonisti

Pagelle Napoli Lazio, la squadra di Gennaro Gattuso conquista un punto prezioso al Maradona e arriva alla sosta per le Nazionali ancora imbattuta

La Lazio di Gennaro Gattuso torna dalla trasferta dello stadio Diego Armando Maradona con un punto importante e un’altra conferma del proprio ottimo momento di forma. Nell’undicesima giornata della Serie A 2026/2027, i biancocelesti hanno pareggiato contro il Napoli di Massimiliano Allegri, prolungando la propria striscia di risultati utili consecutivi e raggiungendo la seconda sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali senza aver ancora conosciuto la sconfitta.

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Una prestazione significativa per la formazione capitolina, che ha dimostrato di poter competere anche su un campo complicato come quello partenopeo. Tra i protagonisti della sfida figura Davide Frattesi, autore della rete biancoceleste e sempre più importante negli equilibri della squadra allenata da Gattuso.

Un punto importante al Maradona: continua l’imbattibilità

Il pareggio contro il Napoli rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di crescita della Lazio. Dopo le convincenti prestazioni delle precedenti giornate, la formazione biancoceleste ha affrontato un avversario di grande qualità, riuscendo a ottenere un risultato positivo anche lontano dall’Olimpico.

La squadra di Gattuso ha mostrato personalità soprattutto nella prima frazione, quando è riuscita a mettere in difficoltà gli uomini di Allegri. Nella ripresa, invece, i padroni di casa hanno aumentato la pressione, costringendo i capitolini a una maggiore attenzione nella gestione delle situazioni difensive.

Pagelle Napoli Lazio, Frattesi ancora decisivo: i protagonisti della sfida

Uno dei nomi più importanti della partita è stato quello di Davide Frattesi. Il centrocampista italiano ha confermato la propria capacità di inserirsi negli spazi offensivi, trovando un gol prezioso contro una delle avversarie più impegnative del campionato.

La sua prestazione rappresenta un ulteriore segnale della crescita individuale all’interno del sistema di gioco costruito da Gattuso. Il tecnico biancoceleste può contare su un gruppo che sta acquisendo consapevolezza, intensità e fiducia nei propri mezzi.

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Come di consueto, all’indomani della partita, l’attenzione si concentra anche sulle pagelle della Lazio pubblicate dai principali quotidiani sportivi nazionali. Di seguito le pagelle della Lazio secondo i principali quotidiani sportivi nazionali.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Mandas 7; Floriani 5 (dal 16’ s.t. Lazzari 6), Sutalo 6,5 (dal 33’ p.t. Leite 6), Provstgaard 6, Tavares 6,5 (dal 1’ s.t. Pedraza 5); Frattesi 6,5 (dal 33’ s.t. Cancellieri 5), Belahyane 6,5, Taylor 6; Isaksen 5,5, Pinamonti 6 (dal 16’ s.t. Dele-Bashiru 5), Noslin 6,5;

CORRIERE DELLO SPORT: Mandas 7,5; Floriani 5 (dal 16’ s.t. Lazzari 5,5), Sutalo 6,5 (dal 33’ p.t. Leite 5,5), Provstgaard 6, Tavares 6,5 (dal 1’ s.t. Pedraza 5); Frattesi 6,5 (dal 33’ s.t. Cancellieri 5,5), Belahyane 6,5, Taylor 6; Isaksen 5,5, Pinamonti 5,5 (dal 16’ s.t. Dele-Bashiru 5,5), Noslin 7;

TUTTOSPORT: Mandas 7.5; Floriani 6 (16′ st Lazzari 6), Sutalo 6.5 (32′ pt Diogo Leite 6.5), Provstgaard 7, Nuno Tavares 6.5 (1′ st Pedraza 5.5); Frattesi 7 (32′ st Cancellieri 5.5), Belahyane 7, Taylor 6; Isaksen 6, Pinamonti 5.5 (16′ st Dele-Bashiru 5.5), Noslin 6.5.