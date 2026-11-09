Lazio in ansia per Zaccagni, esami decisivi per il capitano. C’è un’ipotesi da scongiurare

Lazio, Mattia Zaccagni si prepara alla risonanza magnetica per chiarire l’entità dell’infortunio. Gattuso spera che si tratti soltanto di una conseguenza della botta subita

La Lazio trattiene il fiato per le condizioni di Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste è ancora alle prese con il problema fisico che lo ha costretto a fermarsi e arriveranno indicazioni importanti sulla natura dell’infortunio. L’attaccante, nonostante l’indisponibilità, ha voluto seguire i compagni nella trasferta contro il Napoli, dimostrando la propria vicinanza alla squadra allenata da Gennaro Gattuso.

Adesso, però, l’attenzione si concentra soprattutto sugli accertamenti medici. Tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre, infatti, Zaccagni dovrebbe sottoporsi a una risonanza magnetica, esame fondamentale per individuare l’origine dell’edema e comprendere l’effettiva gravità del problema.

Infortunio Zaccagni, la risonanza chiarirà l’origine dell’edema

Il principale interrogativo riguarda la natura del problema accusato dal capitano della Lazio. Lo staff sanitario dovrà stabilire se l’edema sia riconducibile a una conseguenza traumatica della botta rimediata durante la partita contro il Cagliari, oppure se sia presente una lesione muscolare.

Si tratta di due scenari differenti, soprattutto per quanto riguarda la gestione del recupero. Nel primo caso, l’evoluzione del quadro clinico dipenderebbe dalla risposta ai trattamenti e dal progressivo riassorbimento dell’edema. L’eventuale presenza di uno strappo muscolare, invece, renderebbe necessario un percorso riabilitativo potenzialmente più lungo.

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Gattuso fiducioso sulle condizioni di Zaccagni: cosa filtra

Nei giorni scorsi Gennaro Gattuso ha affrontato la questione relativa alle condizioni del proprio capitano, facendo riferimento a una botta e mostrando un certo ottimismo in attesa degli esami.

Un atteggiamento che lascia spazio alla speranza, anche se sarà necessario attendere il responso medico prima di escludere complicazioni. L’allenatore biancoceleste conosce perfettamente l’importanza di Zaccagni all’interno del proprio sistema di gioco, sia per le qualità tecniche sia per il contributo in termini di personalità ed esperienza.

La sosta per le nazionali può aiutare la Lazio

La seconda pausa stagionale dedicata agli impegni delle Nazionali arriva in un momento particolarmente delicato per Mattia Zaccagni e per la Lazio. L’interruzione del campionato permetterà allo staff medico di monitorare le condizioni del giocatore senza l’immediata pressione di una partita ufficiale.

L’obiettivo di Gattuso è naturalmente quello di ritrovare il proprio capitano nelle migliori condizioni possibili, evitando qualsiasi rischio legato a un rientro anticipato.

I prossimi giorni saranno quindi determinanti anche per la programmazione degli allenamenti a Formello. In base ai risultati della risonanza, lo staff sanitario potrà valutare se proseguire con un percorso di recupero conservativo oppure predisporre un programma specifico per un’eventuale lesione.