Sutalo e le prime parole da giocatore della Lazio: «Sono felice e orgoglioso di essere qui. Taylor? Giocatore fantastico»

Le prime parole di Sutalo da giocatore della Lazio: la presentazione del nuovo difensore biancoceleste

La Lazio ha pubblicato oggi le prime dichiarazioni di Josip Sutalo da nuovo giocatore biancoceleste. Il difensore croato ha raccontato le sue sensazioni dopo l’arrivo nella Capitale, soffermandosi sulle ambizioni personali, sulle caratteristiche della Serie A e sui nuovi compagni. Nel corso dell’intervista ha parlato anche del Mondiale, del ritrovato Taylor e del rapporto con gli allenatori italiani Farioli e Gattuso.

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Le parole di Sutalo alla presentazione in biancoceleste

L’ARRIVO ALLA LAZIO – «Sono davvero felice e orgoglioso di far parte di questo club. La Lazio è una grande società, con una storia importante e tutti mi hanno accolto bene, aiutandomi in questi primi giorni. Sono molto felce di essere qui! Il salto di qualità nella mia carriera consiste nel passaggio a un campionato più aggressivo e più impegnativo dal punto di vista tattico e fisico. Questo sicuramente mi aiuterà a crescere come difensore centrale e mi permetterà di migliorare alcuni aspetti del mio gioco. A chi mi ispiro? In passato seguivo Sergio Ramos, ma non c’è un giocatore a cui mi ispiro».

MONDIALE – «Il Mondiale è la competizione più importante, quindi giocarla regala una sensazione speciale. Affronti le squadre più forti del mondo, quindi hai molto da imparare. Capisci quanto contano i dettagli ad un livello così alto e impari ancora di più anche grazie al fatto di avere in squadra giocatori che militano in grandi club».

TAYLOR – «Bello giocare di nuovo con Taylor, un calciatore e una persona fantastica. Mi ha aiutato tanto in questi giorni quindi sono davvero felice di essere qui con lui».

FARIOLI E GATTUSO – «A quanto pare era destino incontrare allenatori italiani. Con Farioli ho vissuto una grande stagione all’Ajax, ci siamo trovati bene e sono soddisfatto per quanto fatto. Gattuso? Questo è il primo incontro con lui, non vedo l’ora di affrontare insieme a lui le prossime sfide».

NUMERO – «Perché il 37? Questo è il primo numero che ho ricevuto quando ho firmato un contratto professionistico con la Dinamo, l’ho avuto all’Ajax e lo porterò anche qui».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Ai tifosi mi sento di dire che darò sempre il massimo, so quanto significhi per loro quindi farò di tutto per renderli orgogliosi e felici».