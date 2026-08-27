Il Genoa accelera per Cancellieri! De Rossi lo vuole, atteso l’ok dell’esterno biancoceleste

Matteo Cancellieri può lasciare la Lazio negli ultimi giorni di mercato: il Genoa spinge per chiudere l’operazione, sullo sfondo resta la Fiorentina

Il futuro di Matteo Cancellieri potrebbe essere lontano dalla Lazio. Negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato il Genoa ha infatti accelerato per l’esterno offensivo classe 2002 e punta a trovare un’intesa per consegnare un nuovo rinforzo a Daniele De Rossi.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, la società rossoblù vuole completare ulteriormente il reparto offensivo e ha individuato nel giocatore della Lazio un profilo particolarmente interessante per caratteristiche e margini di crescita. Il contratto di Cancellieri con i biancocelesti scadrà nel giugno 2027, elemento che rende inevitabilmente delicata la gestione del suo futuro. Il Genoa vuole provare ad approfittarne, ma prima dell’affondo definitivo attende soprattutto il via libera del calciatore.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità su Pinamonti e il calciomercato

Cancellieri, il Genoa vuole accelerare nelle prossime ore

Il Genoa sembra essere diventato la pretendente più concreta per Cancellieri. La società ligure vuole aggiungere qualità e velocità al reparto offensivo di De Rossi e considera l’ex Empoli un elemento adatto al proprio progetto tecnico.

La volontà sarebbe quella di provare ad avanzare rapidamente nella trattativa, evitando che l’inserimento di altre società possa complicare l’operazione.

Un passaggio fondamentale sarà però rappresentato dalla decisione dello stesso giocatore. Il Genoa aspetta infatti l’ok definitivo del classe 2002 prima di procedere con maggiore decisione nei dialoghi con la Lazio.

La Fiorentina resta sullo sfondo

Sul futuro di Cancellieri va tenuta in considerazione anche la Fiorentina di Fabio Grosso. Il club viola aveva già inserito l’esterno offensivo tra i profili valutati per rinforzare il proprio reparto avanzato.

L’interesse, tuttavia, non si è trasformato fino a questo momento in una vera trattativa. La Fiorentina ha seguito la situazione senza effettuare l’accelerazione necessaria per provare a chiudere l’affare. Questo ha permesso al Genoa di guadagnare terreno e di diventare, allo stato attuale, la squadra maggiormente interessata a concretizzare l’operazione.

Cancellieri Lazio, la scadenza nel 2027 pesa sul futuro

La situazione contrattuale di Cancellieri rappresenta inevitabilmente un elemento importante nelle valutazioni della Lazio. Il giocatore è legato alla società capitolina fino al 30 giugno 2027 e, senza un eventuale rinnovo, questa sessione può diventare particolarmente significativa.

La dirigenza biancoceleste deve quindi decidere se continuare a puntare sul classe 2002 oppure sfruttare gli interessamenti arrivati sul mercato per trovare una soluzione in uscita. Il Genoa può offrire al giocatore la possibilità di ritagliarsi uno spazio importante all’interno del progetto di De Rossi, fattore che potrebbe incidere sulla sua decisione.

Cancellieri, ore decisive per il possibile addio

Gli ultimi giorni di mercato saranno quindi decisivi per capire quale sarà il futuro di Matteo Cancellieri. Il Genoa spinge e vorrebbe provare a chiudere rapidamente, mentre la Fiorentina resta per il momento più defilata.

Adesso la palla passa soprattutto al giocatore, chiamato a valutare la possibilità di lasciare la Lazio per iniziare una nuova esperienza.

Una volta arrivato il suo eventuale assenso definitivo, il Genoa potrà provare a entrare nel vivo della trattativa con il club biancoceleste. Cancellieri è così uno dei nomi da seguire con maggiore attenzione nella volata finale del mercato della Lazio.