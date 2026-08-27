Lazzari, l’addio possibile negli ultimi giorni di mercato: Cagliari e Monza si muovono

Manuel Lazzari può lasciare la Lazio nella volata finale del mercato estivo: il club di Claudio Lotito è pronto ad agevolarne la partenza

Gli ultimi giorni del calciomercato estivo potrebbero coincidere con l’addio di Manuel Lazzari alla Lazio. L’esterno classe 1993 è ormai scivolato indietro nelle gerarchie e la società biancoceleste sta cercando una soluzione che possa permettergli di trovare maggiore spazio altrove. Dopo il raffreddamento della pista Sassuolo, nelle ultime ore sono emersi gli interessamenti di Cagliari e Monza.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani resta quindi al lavoro sulle uscite per sfoltire ulteriormente la rosa di Gennaro Gattuso. La Lazio sarebbe disponibile ad agevolare la partenza dell’ex SPAL, mentre un peso importante nella scelta della prossima destinazione spetterà inevitabilmente allo stesso giocatore.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sull’arrivo di Pinamonti e non solo

Lazzari, il futuro a Formello appare sempre più incerto

La posizione di Lazzari all’interno della nuova Lazio è diventata progressivamente più complicata. Le indicazioni emerse durante il precampionato e nelle prime gare ufficiali hanno evidenziato come l’esterno non sia tra le primissime scelte di Gattuso per la fascia destra.

Restare a Formello potrebbe quindi significare affrontare una stagione con un minutaggio limitato. Una prospettiva che spinge tutte le parti a valutare seriamente una separazione prima della chiusura della sessione. La Lazio, dal canto suo, potrebbe utilizzare la cessione anche per liberare spazio numerico e salariale all’interno della rosa.

Il Cagliari ed il Monza hanno effettuato un sondaggio

Tra le società che hanno chiesto informazioni per Lazzari c’è il Cagliari. Il club rossoblù è alla ricerca di ulteriori alternative sulle corsie e ha effettuato un sondaggio per comprendere le condizioni di un possibile trasferimento.

Per il classe ’93 sarebbe una nuova esperienza in Serie A all’interno di un progetto che potrebbe garantirgli maggiore continuità rispetto a quella prevista attualmente alla Lazio. Non risulta ancora un’operazione definita e saranno gli ultimi giorni di mercato a chiarire se il semplice interesse potrà trasformarsi in una vera trattativa.

Il Cagliari non rappresenta però l’unica possibilità per Lazzari. Anche il Monza ha manifestato interesse per il giocatore e potrebbe provare ad approfittare della sua situazione a Formello. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle condizioni che verranno proposte dalle società interessate.

Lazzari, Fabiani lavora per trovare una soluzione

La situazione di Lazzari diventa così uno dei dossier principali per Fabiani nella volata conclusiva del mercato. La Lazio appare disponibile a trovare una soluzione e il tempo a disposizione per concretizzare una cessione è ormai ridotto.

Dopo diversi anni nella Capitale, il futuro dell’esterno potrebbe quindi essere lontano da Formello. Cagliari e Monza osservano la situazione, mentre la società biancoceleste attende l’offerta giusta e soprattutto la decisione definitiva del calciatore.

Gli ultimi giorni saranno decisivi: per Manuel Lazzari l’addio alla Lazio è una possibilità concreta e la prossima tappa della sua carriera potrebbe essere ancora in Serie A.