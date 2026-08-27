Fabbian resta in Serie A, accordo raggiunto con il Parma di Cuesta: sfuma la Lazio

Fabbian saluta la Fiorentina e riparte dal Parma: tutti gli aggiornamenti sull’ex obiettivo di mercato biancoceleste

Si apre una nuova esperienza in Serie A per Giovanni Fabbian che durante questa sessione di mercato era stato accostato anche alla Lazio ma alla fine ad a vere la meglio è stata un’altra società: infatti ad aggiudicarsi il giocatore della Fiorentina è stato il Parma.

L’operazione è stata definita e, come riportato da Matteo Moretto, il giocatore si trasferirà alla corte di Carlos Cuesta con la formula del prestito oneroso. Nell’accordo sarà inoltre presente un diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro.

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Calciomercato Lazio, Fabbian sceglie il Parma

Il futuro del centrocampista sarà quindi ancora in Serie A in quanto il Parma ha deciso di puntare sulle qualità di Fabbian che avrà quindi l’opportunità di trovare maggiore continuità e di proseguire il proprio percorso nel massimo campionato italiano.

Per la Lazio, che aveva seguito il giocatore nelle scorse settimane, la pista si chiude invece con l’approdo del centrocampista in Emilia. L’affare tra Fiorentina e Parma è ormai concluso e resta soltanto l’ufficialità. Il trasferimento dovrebbe quindi essere formalizzato a breve, con Fabbian pronto a iniziare una nuova esperienza sotto la guida di Cuesta.