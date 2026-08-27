Il calendario della Lazio lascia respirare Gattuso: amara sentenza o vantaggio da sfruttare? Il punto

La Lazio ha una settimana intera per preparare la Serie A: la situazione di Gattuso in vista di una stagione senza le coppe

La riduzione degli impegni può trasformarsi in una risorsa importante per la Lazio dal momento che, per la prima volta dopo circa vent’anni, si ritrova con una settimana completamente libera da impegni infrasettimanali, potendo così concentrare il lavoro esclusivamente sulla preparazione della prossima partita di Serie A.

Come sottolineato dall’edizione odierna de Il Messaggero, si tratta di una situazione che non si verificava dall’agosto 2006. All’epoca la Lazio allenata da Delio Rossi venne eliminata dal Messina al terzo turno di Coppa Italia, uscendo così anticipatamente dalla competizione e avendo a disposizione molto più tempo per preparare le sfide di campionato.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità su Pinamonti e il calciomercato

Lazio, vent’anni dopo cambia completamente lo scenario

Da quel momento in poi, la presenza nelle competizioni europee e il percorso in Coppa Italia hanno garantito alla Lazio un calendario decisamente più fitto. La situazione attuale, invece, permette alla squadra di avere più tempo per allenarsi e recuperare energie.

Per Gennaro Gattuso può quindi diventare un’occasione utile per lavorare con maggiore continuità sui meccanismi tattici, senza la necessità di gestire contemporaneamente preparazione della partita e recupero dalle fatiche di un altro incontro ravvicinato.

Lazio, più tempo per recuperare e lavorare

La settimana completa a disposizione può inoltre favorire il recupero dei giocatori alle prese con acciacchi fisici e consentire allo staff di dosare meglio i carichi di lavoro. In una stagione nella quale si dovrà puntare a trovare continuità, avere più giorni per preparare ogni appuntamento può rappresentare un vantaggio concreto per una stagione più organizzata e meno stremante.

Quello che in passato sarebbe stato considerato un calendario insolitamente vuoto può dunque diventare una risorsa da sfruttare al massimo. Per la prima volta dal 2006, la Lazio può concentrarsi interamente sulla prossima sfida di campionato.